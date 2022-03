Juventus, l’ex Palermo Miccichè: “Dybala? Me lo aspettavo, spero rimanga in Italia”

Le dichiarazioni di Guglielmo Miccichè, ex vicepresidente del Palermo, a proposito del mancato rinnovo di Dybala con la Juventus

A fine stagione sarà rottura tra Paulo Dybala , attaccante argentino ex Palermo , e la Juventus . Nei giorni scorsi il club bianconero ha annunciato, e confermato tramite Maurizio Arrivabene , che il contratto della Joya non sarà rinnovato e sarà libero di accasarsi a parametro zero. A proposito della questione si è soffermato Guglielmo Miccichè , ex vice presidente del Palermo ed e attuale membro della Consulta di indirizzo rosanero, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it :

"Confesso che me l’aspettavo, era una trattativa andata troppo per le lunghe. Credo che la volontà di entrambi fosse quella di abbandonare e non mi ha sorpreso più di tanto. Mi spiace per il calcio italiano se dovessimo prenderlo, speriamo che qualche squadra italiana abbia l’accortezza di prenderlo, sono convinto sia tra i più forti del campionato italiano. È vero che ai tempi della cessione alla Juventus anche il Napoli aveva fatto delle avances. Per me sarebbe il calciatore perfetto per il Napoli anche oggi"