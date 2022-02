Juventus, l’ex Marchisio: “Inter e Milan ancora superiori. Dybala e De Ligt…”

Le dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, a proposito delle trattative dei rinnovi legati a Dybala e De Ligt

In casa Juventus tengono banco le trattative dei rinnovi di Paulo Dybala e Matthjis De Ligt , ancora in fase di discussione con la dirigenza bianconera. Su questo si è soffermato Claudio Marchisio , ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana , intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

"L'aria in spogliatoio è cambiata, ora c'è entusiasmo e questo conta, ma l'Inter per la rosa e il Milan per il gioco mi sembrano ancora superiori. Come risolvere il dilemma Dybala? Io credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d'identità devi tenerli. Con Chiesa, Vlahovic e altri, sono il futuro".