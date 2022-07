Juventus, l’ex Inter Matthaus spinge de Ligt al Bayern Monaco: “Può essere leader lì”

Lothar Matthaus, ex pilastro di due grandi club come Inter e Bayern Monaco tra gli anni '80 e '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del quotidiano tedesco Bild in merito al calciomercato. L'ex storico centrocampista della nazionale tedesca si è espresso in merito alla cessione di Matthjis de Ligt, sempre più lontano dalla Juventus, consigliando al difensore ex Ajax la destinazione bavarese: