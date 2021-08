Juventus, l’ex Barzagli: “De Ligt diventerà il miglior difensore al mondo”

Le parole dell'ex difensore della Juventus e anche della nazionale italiana nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport

"Sono più di uno, ma dipende dai momenti. Chiellini, Bonucci, Van Dijk, Sergio Ramos, Piqué e Thiago Silva per me sono tra i migliori. De Ligt? Sarà il migliore al mondo tra qualche anno, ha tutto per diventarlo, a partire dalla mentalità. Pirlo? Non ha poi fatto una stagione così negativa, sennò due trofei non li vinci. Non dimentichiamo tutte le problematiche legate al Covid, ma in Italia siamo ipercritici. Ora è pronto a ripartire".