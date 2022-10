Juventus, lesione di basso grado del bicipite femorale per Di Maria: out 20 giorni

Necessari circa 20 giorni per il recupero del giocatore

Lesione di basso grado del bicipite femorale: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Angel Di Maria al J-Medical, dopo essere uscito anzitempo dal campo di occasione della sfida Maccabi Hifa-Juventus terminato con la vittoria degli israeliani. Necessari circa 20 giorni per il recupero del giocatore che dovrebbe rientrare per l'ultima gara di Champions del 2 novembre contro il Psg, o per quella del 6 contro l'Inter.