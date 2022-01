Juventus, Legrottaglie su Dybala: “Non è Del Piero o Platini! Al Real Madrid…”

Le dichiarazioni di Nicola Legrottaglie, ex calciatore di Catania e Juventus, a proposito del futuro di Paulo Dybala in bianconero

"Bandiera o zavorra? L'argentino non ha altri calciatori in rosa che possano metterlo in discussione. È l'unico con quel talento lì tra i giocatori in rosa. Normale che si senta il più forte. Ma non c'è concorrenza nella rosa. Messo in un altro contesto non sarebbe un fiore all'occhiello ma un valore aggiunto. In grandi club come Bayern e Real non sarebbe il più bravo. Bisogna valutare anche quello. Oggi la Juve vive una fase diversa rispetto al passato e lui deve capire il contesto in cui si trova. Se la Juve ti ha offerto un contratto per essere il capitano, anche se non hai le caratteristiche di Platini, Del Piero, Baggio, non sei a quel livello e lo devi riconoscere, se hai una richiesta del genere e hai cuore e amore per la squadra le vai incontro. E anche tu fai una scelta non economica ma di cuore"