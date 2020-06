Juventus-Lecce, Sarri: “Higuain ha ritrovato la grinta. Addio Pjanic? La società non mi ha detto nulla”

Maurizio Sarri si proietta alla sfida di venerdì sera contro il Lecce.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-0 ottenuta in casa del Bologna, tre punti fondamentali che hanno permesso ai piemontesi di confermarsi al primo posto con 4 punti di vantaggio sulla Lazio che è uscita sconfitta dalla trasferta di Bergamo. Il tecnico toscano, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Pjanic? Se verrà ceduto sarà per altri motivi, dal punto di vista tecnico non è in discussione. Per ora la società non mi ha detto nulla e Pjanic è un giocatore forte. Ha avuto un momento difficile dal punto di vista della continuità: deve essere umile ma consapevole della propria forza. Quando sbaglia una partita deve avere la capacità di reagire subito. Io sono contento di lui e sono sicuro che in quel ruolo ha ampi margini di miglioramento. Higuain? Quando è rientrato dall’Argentina non riteneva nemmeno giusto che si ripartisse e si pensasse al calcio: a questo s’è aggiunto un piccolo infortunio e da quando l’ha superato lo vedo diverso, con quella voglia che aveva a inizio stagione. In questa stagione fin qui ha fatto bene e per noi ha disputato una buona stagione”.