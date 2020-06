Juventus-Lecce, Liverani: “Rosa troppo corta, serve recuperare giocatori. Ora testa agli scontri diretti”

Brutta sconfitta per il Lecce.

I giallorossi, complice l’inferiorità numerica dettata dall’espulsione di Lucioni alla mezz’ora, hanno incassato quattro gol in casa della Juventus. La squadra ospite era riuscita a rimanere in partita almeno nel corso di tutto il primo tempo, ma il gol di Paulo Dybala al 53’ ha azzerato le speranze degli avversari. I pugliesi restano dunque a quota 25 al terzultimo posto della classifica.

Il tecnico Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei suoi: “Credo che la partita fino all’espulsione sia stata equilibrata. Stavamo cercando di chiudere gli spazi e ripartire. E’ difficile commentare la partita, considerandoanche tutte le assenze. Fino all’espulsione abbiamo palleggiato bene. Poi è normale che in questo momento, con tutte le assenze e le problematiche, con qualche regalo di troppo, diventa tutto più complicato. Gol subiti? Sono statistiche, non mi cambia nulla. La squadra deve continuare a crescere e a recuperare giocatori. Pensiamo a fare partite per far riposare alcuni giocatori e recuperarne altri. Magari poi potrà tornare quell’entusiasmo che avevamo prima del lockdown. Siamo come un ragazzo che è passato dalle elementari alle medie e invece di passare alle superiori torna alle elementari. E’ quasi impossibile allenarsi, ci alleniamo giocando. L’atteggiamento era buono fino all’11 contro 11. Poi in inferiorità numerica cambiava poco il giocatore da inserire. Magari con tutti i calciatori a disposizione avrei potuto fare mosse diverse. In questo momento ho al massimo 14 giocatori a disposizione. Sono sicuro che con un pizzico di fortuna, recuperando qualcuno, negli scontri diretti faremo la nostra parte”.