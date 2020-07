Juventus-Lazio, Sarri: “Ronaldo giocatore impressionante, vi spiego perché. Champions League? Abbiamo preso 12 rigori contro”

Maurizio Sarri e la sua Juventus vincono la sfida contro la Lazio nella gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A.

Si chiude con il risultato finale di 2-1 il monday night del massimo campionato italiano che ha visto i bianconeri vincere contro i capitolini di Simone Inzaghi. La doppietta di Cristiano Ronaldo regala i tre punti al club di Andrea Agnelli e proietta la Juventus alla vittoria del campionato 2019/2020. Il gol su calcio di rigore di Ciro Immobile non basta ai biancocelesti, i quali hanno tentato fino al triplice fischio di portare la sfida di nuovo in parità. Il bottino pieno va dunque alla squadra padrone di casa che allo Juventus Stadium aggiunge un altro importante tassello al fine di completare il “puzzle scudetto”. Dopo la vittoria sulla Lazio, l’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”.

“Scudetto? Parlare di opportunità è come avere un’occasione da gol, ci mancano quattro punti e poi parleremo dell’obiettivo centrato. Saranno tutte gare da sudare quando in sei giorni giocheremo 4 partite. CR7? Un giocatore impressionante perché ha la capacità di avere un recupero da una partita a un’altra davvero straordinario, lui riesce a recuperare sia fisicamente che mentalmente in modo davvero rapido. È un fuoriclasse sia con i i piedi ma anche di testa. Champions? Quest’anno abbiamo preso 12 rigori contro, molti gol li abbiamo presi staccando la spina quando eravamo in netto vantaggio. Il calo dal punto di vista mentale non deve accadere, la fase finale della Champions sarà anomala con squadre che hanno chiuso il campionato da pochissimo. Una sosta che ha provato anche i giocatori, situazione strana. Noi dobbiamo recuperare un risultato e dobbiamo puntare alla rimonta per arrivare intanto alle final eight. Concentriamoci sul finale di campionato e poi penseremo al Lione“.