Juventus-Lazio, Rabiot: “Non sarà decisiva. Nostro calo? Nulla di catastrofico, le cause…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juventus-Lazio.

Intervistato ai microfoni di SkySport alla vigilia della sfida in programma lunedì sera fra le mura dell’Allianz Stadium, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, Adrien Rabiot ha detto la sua in merito al momento della compagine bianconera, reduce dal pareggio contro il Sassuolo. Nelle ultime tre partite, gli uomini di Maurizio Sarri hanno conquistato appena due punti.

“La nostra classifica è buona, siamo primi e abbiamo un certo vantaggio sui secondi. Anche se avevamo maggiore margine prima dell’ultima partita, è comunque una classifica positiva. Le cause del calo? Abbiamo meno il controllo del pallone e sono venute fuori queste partite, ma ad esempio contro l’Atalanta abbiamo reagito bene e ci siamo ripresi. Anche contro il Sassuolo, che è un avversario difficile da affrontare, non abbiamo perso. Avremmo potuto gestire meglio certi momenti, è vero, ma non c’è nulla di catastrofico”, sono state le sue parole.

LAZIO – “Non direi che è una partita decisiva, dopo ci sono altre quattro gare e ci si può giocare ancora molto, come per le squadre che ci sono alle spalle. Di certo però è una sfida importante, dopo i due pareggi dobbiamo vincere e conquistare i tre punti. Dobbiamo gestire meglio le partite. Penso che nella partita di San Siro col Milan sia accaduto qualcosa di atipico, difficile da spiegare e che non è razionale. Può essere che sia dovuto a un momento in cui siamo un po’ in difficoltà”, ha concluso il centrocampista francese.