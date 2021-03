Juventus-Lazio, Pirlo: “Tutto sulle condizioni di De Ligt e Bonucci. L’Inter e la lotta scudetto…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juventus-Lazio.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato sera all’Allianz Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Crotone, alle condizioni di Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci e Alvaro Morata. Ma non solo…

“La Lazio è una grande squadra che gioca assieme ormai da 5-6 anni, hanno un gioco ben definito e si conoscono bene. I risultati parlano per loro. Sappiamo che non sarà facile. Tutte le partite sono decisive. Testa alla Lazio e poi penseremo al Porto, sono abituato a pensare al presente. Cosa penso delle parole di Sacchi? Non le ho lette, i giovani mi sembra si siano inseriti bene. Non penso siano loro il problema, anzi stanno facendo più delle aspettative. Non è stato facile per loro arrivare nel mondo Juve, si stanno comportando bene: sono tranquillo e fiducioso”, sono state le sue parole.

INDISPONIBILI – “Gli indisponibili ci sono, questa mattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra. Peccato per l’assenza di Bentancur, non abbiamo grande scelta e una rosa lunga, quindi dovremo inventarci qualcosa. Come stanno De Ligt, Bonucci e Morata? De Ligt vediamo domani come starà. Bonucci ha fatto una parte di allenamento oggi ma viene da giorni di inattività e vediamo domani. Morata sta meglio e ogni giorno che passa incrementa la propria condizione fisica. Arthur può tornare col Porto? Lo spero, la visita è andata bene. Il dolore sta diminuendo”.

CR7 E NON SOLO – “Ronaldo avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato? Sì, quando giochi tante partite servirebbe. Ma siamo contati e stringerà i denti anche nelle prossime gare. Dà sempre l’esempio. Paura di un focolaio? Non possiamo saperlo. Ramsey può giocare? Sì, Aaron sta bene e potrà essere della partita. Domani può essere una risorsa in più e potremo aver bisogno di lui”.

LOTTA SCUDETTO – “Quanto mi preoccupa la fuga dell’Inter? Non è cambiato niente rispetto alla scorsa volta. Se faranno qualche passo falso noi dovremo essere pronti ed approfittarne. Le partite sono tutte importanti. L’entusiasmo c’è. Poi se devo sentirmi dire che manca la grinta… Non mi è mai piaciuto da giocatore e non mi piace neanche adesso. Le cose importanti sono quelle tecnico-tattiche. La priorità va alla Champions? No, finché ci sarà speranza dovremo dare il massimo per cercare di vincere il campionato. Se gli altri non sbaglieranno mai faremo loro i complimenti. Dobbiamo essere intelligenti sapendo che non siamo al 100% delle nostre forze. Contro la Lazio dobbiamo gestire bene ogni tipo di giocata”, ha concluso Pirlo.