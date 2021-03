Juventus-Lazio, Paratici: “Siamo in gioco su tutti i fronti. Rinnovo? Con Agnelli parlo tutti i giorni”

Il DS della Juventus, Fabio Paratici.

Nel corso del prepartita dell’“Allianz Stadium”, il direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di “DAZN”, per presentare l’importantissima sfida in chiave Scudetto contro la Lazio, match che precede l’altra decisiva gara interna, in programma martedì sera contro il Porto, in Champions League. Di seguito le parole dell’uomo mercato del club bianconero.

“Sono sempre giorni da Juventus, è un club che ti porta a essere sempre concentrato al 100% ogni giorno. Siamo a marzo, è un momento decisivo della stagione, dove tutti vorrebbero essere. Giochiamo partite dove siamo ancora in gioco su tutti i fronti, con adrenalina. Cercheremo, al netto di chi abbiamo e di chi manca, di fare risultato. Gara decisiva per lo Scudetto? E’ ancora presto. Siamo a marzo, mancano 13-14 partite, abbiamo anche un recupero. Sicuramente non sarà una partita decisiva, è un momento però: quando parti ad agosto, speri di arrivare a marzo aprile così, con tutti i fronti aperti. Panchina per Ronaldo? E’ pronto ad andare in campo, giochiamo tante gare. Di comune accordo l’allenatore parla coi giocatori e sceglie la strategia migliore. Contratto in scadenza? Parlo tutti i giorni col Presidente, anche più volte al giorno. La proprietà è presente, abbiamo affrontato il tema: non c’è fretta, parleremo a tempo debito con la massima serenità”.