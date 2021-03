Juventus-Lazio, Morata: “Contento per la risposta della squadra. Spero di stare meglio martedì”

La Juventus centra una vittoria fondamentale contro la Lazio per la corsa alla prossima Champions League.

Grandi meriti di questo successo vanno al centravanti spagnolo Alvaro Morata, che al rientro dopo alcuni problemi fisici ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la squadra bianconera. L’ex Real Madrid ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport, dove si è detto soddisfatto della prestazione.

Morata appare rilassato e felice per la risposta che la squadra ha dato: “È una bella serata, soprattutto per la risposta della squadra. Sono state settimana difficili, non capivo cosa stava succedendo perché avevo perso le forze. Finalmente mi sto ritrovando fisicamente e spero di stare ancora meglio martedì. Qui non molla nessuno, l’esultanza era riferita a questo. Ci sono ancora tanti punti in ballo, dobbiamo dare tutto”.

La prestazione del centravanti spagnolo è stata superlativa, ma il numero nove bianconero è concentrato già al prossimo match: “Sì, il gol è importante per un attaccante. Purtroppo però viene giudicata la prestazione in base ai gol e se non segni arrivano le critiche. Io sono tranquillo e lavoro per la squadra. E poi c’è Cristiano, lui è una macchina da gol. Sono contento per la prestazione di oggi. Troppo altruista non è la parola giusta. Il calcio è uno sport di squadra, giochiamo per vincere. Mi piacerebbe segnare 40 gol, ma preferisco vincere. Posso segnare anche un gol a stagione, ma se vinciamo è meglio”.