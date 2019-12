Juventus-Lazio, la carica di Inzaghi e Immobile in vista della Supercoppa: “Sappiamo cosa vogliamo, ma rimaniamo con i piedi per terra”

Ancora un paio di giorni e poi sarà Juventus-Lazio, gara valida per la Supercoppa Italiana.

Un appuntamento prestigioso, importante e internazionale, che ha come obiettivo quello di alzare al cielo il trofeo: traguardo che se verrà centrato potrà rendere il Natale più bello e brillante di quanto non lo sia già per entrambe le formazioni, reduci da un ottimo momento in campionato.

La sfida è in programma domenica 22 dicembre alle ore 17.45 al ‘King Saud University Stadium’ di Riad in Arabia Saudita, ma in casa biancoceleste l’atmosfera e l’adrenalina sono già alle stelle. L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, infatti, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha incitato e caricato i suoi uomini, invitandoli però a mantenere calma e lucidità: “C’è tanto entusiasmo, è un momento di gioia che dobbiamo godere. Sappiamo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta, per questo dobbiamo concentrarci sul nostro percorso – ha sottolineato -. Questa squadra ora sa cosa vuole, è consapevole della propria forza e riesce ad essere lucida e razionale. Domenica avremo una partita difficile ma i ragazzi l’affronteranno bene”.

Puntuale anche il messaggio di Ciro Immobile, giocatore simbolo della Lazio, che si è detto mentalmente e fisicamente pronto ad affrontare la formazione bianconera, ma deciso a rimanere con i piedi per terra almeno fino al triplice fischio: “La vittoria contro il Cagliari è stata firmata anche dalle super parate di Strakosha. Sentiamo l’entusiasmo dei tifosi, ieri siamo andati subito a festeggiare con i nostri tifosi, era giusto così. Ci danno una carica in più”.

“Stiamo andando molto bene e il merito è di tutti – ha proseguito il numero 17 biancoceleste -. Noi però rimaniamo con i piedi per terra, ora domenica ci sarà una finale importante. Anche lì i nostri tifosi si faranno sentire. La Juventus vorrà rifarsi, dovremo prepararla bene e con lucidità”, ha concluso Immobile.