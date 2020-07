Juventus-Lazio, Inzaghi: “Daremo tutto per fare bene, mancheranno diversi big”

Simone Inzaghi si proietta alla sfida di campionato contro la Juventus di lunedì sera.

Sarebbe potuta essere la partita che magari avrebbe deciso il campionato di Serie A, ma le troppe cadute in campionato dei capitolini li hanno costretti a dire addio al sogno. Il tecnico dei biancocelesti, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato che diversi dei suoi calciatori saranno assenti in primis Luis Alberto.

“Sarà una bellissima partita. Due squadre che hanno fatto un ottimo percorso, la Juve l’abbiamo già affrontata in casa e in Supercoppa. Sarà una gara difficilissima, che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di fare un’ottima gara. Sicuramente l’avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato – afferma Inzaghi dalle parole raccolte da LaLazioSiamoNoi.it -, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti. Gli infortuni fanno parte del gioco e domani vedremo cosa succederà. Luis Alberto non sarà della partita: ha provato anche questa mattina, ma era rimasto a riposo tre giorni e anche oggi avvertiva ancora dolore. Stesso discorso per Jony. Avremo a casa altri giocatori importanti tipo Radu, Marusic, Leiva, Correa, Lulic, Patric. Però mi piace parlare di quelli che scenderanno in campo e andremo per fare una partita nel migliore dei modi”.