Juventus-Lazio, Inzaghi: “C’è tanto rammarico, non siamo stati perfetti. Champions? Abbiamo un obiettivo”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, si presenta in conferenza stampa per analizzare la pesante sconfitta per 3-1, nel corso del match dell’“Allianz Stadium”, contro la Juventus, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Di seguito le parole di delusione dell’allenatore biancoceleste dopo la prestazione di questa sera.

“C’è tanto rammarico, il gol di Rabiot ci ha penalizzato. Errore nostro, siamo venuti a Torino con tante defezioni così come la Juve. Per vincere qui serve essere perfetti e in passato ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto una buona gara ma con troppi errori, la Juve non perdona”.

CHAMPIONS POSSIBILE- “Vogliamo giocarcela con tutte le nostre forze, siamo in ritardo ma ci sono ancora tanti punti a disposizione. Giocando così ma limitando gli errori torneremo a vincere. La squadra ha tenuto bene il campo, ha giocato di personalità e non ha mai fatto tirare in porta la Juve. Sui gol sono tre errori nostri”.

OBIETTIVO “RESTARE IN EUROPA” – “Rimanere in Europa, ci proveremo in tutte le maniere. Abbiamo tenuto bene il campo, probabilmente dovevamo essere più intensi sul gol di Rabiot e non concedere questo. Dopo la traversa di Milinkovic abbiamo preso gol un minuto dopo… Ha indirizzato la partita”.

ASSENZE CHE PESANO – “Avevamo fatto una bellissima rincorsa avendo tutti a disposizione. Purtroppo siamo venuti a mancare tutti insieme in un reparto importante. Ma le squadre forti devono andare avanti, lì siamo contati. Stasera si è vista una buona Lazio ma per essere grandi e vincere a Torino serve qualcosa in più”.