Juventus-Lazio, Cristiano Ronaldo: “Partita difficile contro i biancocelesti. Record Higuain? Non mi importa”

La Juventus porta a casa i tre punti nel match contro la Lazio e allunga in classifica nella corsa scudetto.

La gara dello Juventus Stadium tra i bianconeri di Maurizio Sarri e i biancocelesti di Simone Inzaghi è terminata con il risultato finale di 2-1 in favore dei padroni di casa. La compagine guidata dal tecnico ex Napoli e Chelsea si avvicina così alla vittoria dell’ennesimo scudetto, complice anche il pareggio dell’Inter nel 2-2 della sfida contro la Roma. Al termine della gara contro i capitolini, Cristiano Ronaldo, attaccante autore di una doppietta per la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che ha disputato un’ottima stagione, era importante portare a casa punti per aumentare il distacco. I record sono sempre molto importanti, ma adesso dobbiamo concentrarci per il finale di campionato. Record Higuain? Non mi importa, sto aiutando la squadra a vincere e la cosa più importante è trionfare in campionato e portare a casa il titolo. Vogliamo migliorare partita dopo partita in un campionato difficile come la Serie A, ci servono due gare per vincere e oggi abbiamo dimostrato che la squadra sta molto bene“.