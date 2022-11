Juventus-Lazio 3-0: Doppietta di Kean e tris calato da Milik. Allegri batte Sarri

Con una doppietta di Kean e un gol di Milik la Juventus infila la sesta vittoria di fila in campionato (tutte senza subire reti). I bianconeri chiudono il 2022 al terzo posto in classifica, dopo aver scavalcato proprio la Lazio e l’Inter (ora appaiate al quarto posto). Gara sbloccata poco prima dell’intervallo, con Kean bravo a battere Provedel in pallonetto. A inizio ripresa la doppietta, tap-in dopo un tiro di Kostic non trattenuto dal portiere biancoceleste; nel finale la chiude Milik su assist di Chiesa.