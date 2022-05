Juventus-Lazio 2-2: la serata di Chiellini e Dybala, Milinkovic gela l’Allianz

2-2 tra Juventus e Lazio, nella serata degli addii di Chiellini e Dybala che hanno salutato con sorrisi e occhi lucidi l'Allianz Stadium

Solo pari tra Juventus e Lazio , con i bianconeri che chiudono la loro stagione all'Allianz Stadium. A sbloccare il risultato è Dusan Vlahovic , che torna al gol davanti ai suoi tifosi dopo la rete in finale di Coppa Italia e prova a scacciare via un momento complicato. Il raddoppio porta la firma di Alvaro Morata , che nella stessa porta del serbo infila un gran destro sopra la testa di Strakosha .

Una buona Juventus, cinica, solida e brava a fermare spesso le offensive portate avanti da Zaccagni e soci, che senza Immobile hanno comunque perso un punto di riferimento al centro del reparto offensivo. Milinkovic Savic, che ha vissuto una serata in ombra, braccato dai centrocampisti bianconeri e costretto a giocare sempre velocemente la palla, senza mai riuscire a portare i suoi centimetri in maniera decisiva in avanti, nel finale decide la qualificazione europea della Lazio con un gran destro nato da un forte tracciante di Basic che Perin non è riuscito a bloccare