Juventus, l’annuncio di Matuidi: Ho già deciso il mio futuro. Tutto sulla sfida contro il Lione, vi presento Aouar…”

Parola a Blaise Matuidi.

Il calciatore francese di origini angolane, nel corso di un’intervista rilasciata a Le Figaro, si è detto sicuro di continuare la sua esperienza in maglia bianconera almeno fino al 2021. Matuidi è tuttora uno dei pilastri della nazionale francese e della compagine allenata da Maurizio Sarri. L’ex centrocampista del Paris Saint Germain in questa stagione ha collezionato ventidue presenze in Serie A, cinque in Champions League, due in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana. Ecco le sue dichiarazioni in merito al prolungamento del contratto con il club bianconero: “Rimarrò qui, il contratto prevedeva un’opzione per un altro anno e il club ha voluto esercitarla. Sono contento di continuare per un altro anno, non ci sono mai stati dubbi perché ho sentito la fiducia e la mia famiglia si trova bene qui”.

Il calciatore classe ’87 si è soffermato anche quotidianità in quel di Torino, città in cui vive ormai da tre anni insieme alla sua famiglia: “Andiamo spesso a passeggiare nei parchi o in montagna, i bambini sciano durante l’inverno. La cucina è ottima, la gente è gentile e appassionata. Anche se in Francia la colazione è migliore, tra cornetti e dolci al cioccolato”.

Infine, Matuidi ha voluto dire la sua sul prossimo europeo in maglia francese e del cammino della Juventus in Champions League che vedrà la compagine di Sarri sfidare il Lione negli ottavi di finale della competizione: “L’ambizione è grande, sarebbe magico vincere l’Europeo. La nazionale è sempre stata il filo conduttore della mia carriera, è un orgoglio rappresentare il proprio paese. Prima dei Mondiali, pensavo che dopo non avrei giocato ancora per la Francia, ma sono ancora qui. Aouar è un giocatore interessante, sa giocare per gli altri ed essere decisivo quando c’è da fare gol: ha grande talento, promette bene. Il Lione con Dembélé, Terrier e Toko Ekambi può essere pericoloso, ma noi diremo senz’altro la nostra”. ha concluso il centrocampista bianconero.

