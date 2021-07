Juventus, l’agente di Dybala in Italia per il rinnovo: i dettagli della trattativa

L'agente dell'attaccante argentino è arrivato in Italia, ma dovrà restare in quarantena per i prossimi 10 giorni. I contatti con la dirigenza bianconera inizieranno quindi a distanza.

Jorge Antun, agente del calciatore argentino ex Palermo, Paulo Dybala, è arrivato in Italia nelle scorse ore per discutere con la dirigenza bianconera il rinnovo contrattuale.

Come riporta Sky Sport, Antun non potrà incontrare subito il presidente Agnelli poichè, secondo le norme anti-Covid, dovrò rispettare i 10 giorni di quarantena imposti a chi arriva in Italia dall'Argentina. I contatti inizieranno quindi a distanza per poi proseguire faccia a faccia. L'attaccante argentino è rientrato alla Continassa lo scorso 15 luglio unendosi al ritiro della squadra del tecnico Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Andrea Pirlo.

Il contratto del calciatore argentino è in scadenza nel 2022, ma se a giugno era già dato per possibile partente con l'ingaggio di Allegri la situazione si è svoltata, L'allenatore toscano punta molto sul talento ex Palermo, sfortunato lo scorso anno perchè condizionato dai continui problemi fisici a tal punto che ha collezionato solamente 20 presenze in campionato di cui pochissime da titolare. Con il tecnico ex Milan in panchina, Dybala ha vissuto le sue migliori stagioni in carriera, siglando ben 26 gol in 46 presenze in tutte le competizioni nella stagione 2017-2018, al terzo anno alla squadra bianconera.