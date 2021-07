Juventus, l’agente di Chiellini: “Rinnovo? I matrimoni si fanno in due”

Le dichiarazioni rilasciate da Davide Lippi, procuratore di Giorgio Chiellini, in merito al futuro del suo assistito

"Chiellini vuole restare alla Juventus, ma i matrimoni si fanno in due". Lo ha detto Davide Lippi , agente di Giorgio Chiellini , in merito al futuro del suo assistito. Campione d'Europa con l' Italia a Euro 2020, l'esperto centrale classe 1984 è al momento un calciatore svincolato, considerato che il contratto che lo legava alla Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno.

Il rinnovo non è ancora stato ufficializzato. "Giorgio è molto sereno, molto tranquillo - ha proseguito Davide Lippi ai microfoni di Rai Sport -. Non c’è alcuna novità, di sicuro pensare a Chiellini lontano dai campi di calcio sarebbe assurdo, quindi sono sicuro che continuerà a giocare. L’obiettivo è di continuare a giocare con la Juventus, ma i matrimoni si fanno in due", ha concluso.