Juventus, l’agente di Chiellini: “Nessuna certezza sul rinnovo, ma Giorgio è sereno”

Un futuro ancora del tutto incerto dettato da una situazione di stallo che, tuttavia, il difensore bianconero sembra stare gestendo nel migliore dei modi

Parola di Davide Lippi. Il procuratore di Giorgio Chiellini è intervenuto in merito al prolungamento contrattuale del difensore con la Juventus. Il neo campione d'Europa azzurro è attualmente svincolato dal club bianconero, anche se sembra attendere una proposta formale dalla dirigenza della Vecchia Signora per firmare un nuovo contratto che lo terrà a Torino ancora per qualche anno. Una certezza che però, al momento, non c'è, come anche sottolineato dal suo agente.