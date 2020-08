Juventus, la terza maglia e il siparietto con l’Hull City: Dybala & Co presentano la nuova divisa firmata Adidas

La Juventus si prepara alla prossima stagione e lo fa in grande stile, è stata infatti presentata ufficialmente la nuova ed inedita terza maglia firmata Adidas.

La particolarità che contraddistingue il kit è sicuramente il colore insolito e singolare, l’arancione, che mai era stato utilizzato fino ad ora nella storia del club bianconero. Lo scopo, rivelano i creatori, è sicuramente quello di riflettere lo spirito della squadra in campo e di dare rilievo al mondo dell’arte. A renderla nota sono stati i componenti della squadra in una clip, primo tra tutti Paulo Dybala che ha sfilato insieme al nuovo allenatore Andrea Pirlo e ai compagni Bonucci, De Ligt, Bentancur, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Una componente del team che ha contribuito alla creazione delle nuove divise, Francesca Venturini, ha voluto commentare cosi la scelta del colore abbastanza anomalo che riprende quello degli inglesi dell’Hull City che attraverso i social ha voluto ironizzare.

Volevamo creare le tre divise della Juventus per la stagione 2020/21 attraverso la lente dell’arte. I modelli che abbiamo realizzato dimostrano come il mondo del design e dell’arte possono sposarsi. La Juve è un club sinonimo di innovazione ed è leader globale nel calcio, ci siamo quindi concentrati su come portare elementi unici in ciascuna divisa. Per la terza maglia utilizzando l’arancione per la prima volta nella storia del club