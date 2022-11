Juventus, la scelta di Exor: Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente

Il nuovo numero uno bianconero sarà Gianluca Ferrero . Nella serata di ieri l'intero Cda della Juventus si è dimesso, nominando Maurizio Scanavino direttore generale "al fine di rafforzare il management della società". Una decisione presa all'unanimità a seguito del coinvolgimento del club nell'indagine Prisma per falso in bilancio e dalle contestazioni della Consob. Con Andrea Agnelli che lascia così la presidenza dopo dodici anni.

Nato a Torino nel 1963, Ferrero è l'uomo che Exor - la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus - ha scelto per sostituire lo stesso Agnelli. "Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, il dr. Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico", spiega Exor attraverso un comunicato. "Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda entro i termini di legge".