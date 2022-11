Juventus, la Liga contro il club bianconero: “Sanzioni sportive immediate”

La Liga chiede di adottare "sanzioni sportive immediate" contro la Juventus. E lo fa attraverso un duro comunicato diramato questa mattina. "In seguito alle dimissioni del consiglio di amministrazione della Juventus, LaLiga chiede l'applicazione immediata di sanzioni sportive nei confronti del club. LaLiga ha già presentato un reclamo ufficiale contro la Juventus alla Uefa nell'aprile 2022, in cui segnalava violazioni delle norme sul fair play finanziario su cui sta indagando la Guardia di Finanza italiana. In particolare, l'accusa di aver contabilizzato i trasferimenti al di sopra del loro valore equo e di aver sottovalutato le spese dei dipendenti, in violazione del fair play finanziario della Uefa", si legge.