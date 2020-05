Juventus, la confessione di Douglas Costa: “Il calcio è la mia passione, ma ho pensato al ritiro. I miei infortuni…”

“Ho pensato al ritiro”.

A svelare questo clamoroso retroscena è il numero 11 bianconero, Douglas Costa. Approdato alla Juventus nel 2017, il brasiliano, ha avuto una carriera tormentata causata principalmente dai suoi – frequenti – problemi fisici. I ripetuti infortuni subiti nel tempo hanno infatti fortemente condizionato il percorso di Douglas Costa a tal punto da averlo portato a valutare di appendere definitivamente gli scarpini il chiodo. Un’idea spiegata dettagliatamente dallo stesso giocatore, durante un’intervista rilasciata alla piattaforma multimediale The Players Tribune.

“Ho avuto talmente tanti infortuni che mi chiedevo se continuare a giocare – ha continuato il brasiliano – ma poi guardavo il calcio in televisione e pensavo che il calcio è la mia passione. E con Alex Sandro scherzo sempre, dico che ho più risonanze che presenze. È molto fastidioso, però, – aggiunge il brasiliano – sentire che per colpa mia o a causa degli stop fisici non sono mai al top della forma”.