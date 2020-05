Juventus, Kulusevski: “Voglio misurarmi con i migliori, Dybala sinistro magico. Parma? Rispondo così”

Dejan Kulusevski guarda al futuro.

Il giovane talento svedese è stato ceduto dall’Atalanta alla Juventus per una cifra pari a 35 milioni di euro più eventuali bonus. Il classe 2000, tuttavia, rimarrà al Parma, squadra in cui si trova in prestito, fino al termine della stagione e, conseguentemente, approderà in quel di Torino in vista dell’inizio della prossima, nonostante i calendari abbiano subito delle variazioni legate all’emergenza Covid-19. Il centrocampista, ad ogni modo, non vede l’ora di coronare il sogno bianconero.

“Sono attratto – ammette Kulusevski – dall’idea di misurarmi con i migliori. Alla Juve potrò imparare, non vedo l’ora di fare coppia con Dybala e il suo sinistro magico. Posso giocare in più ruoli, per questo conto di riuscire a ritagliarmi il mio spazio in bianconero. Ho sentito Maurizio Sarri. È stato simpatico e mi ha fatto sentire a mio agio. Conosco il suo tipo di gioco e anche questo è stato uno dei motivi della mia scelta. Spero che possa vincere la ChampionsLeague con la Juventus“.

A proposito, invece, dell’avventura al Parma, ormai giunta ai titoli di coda: “Mi è stata data grande fiducia, è stata una stagione straordinaria che ora voglio chiudere in bellezza. Non penso ai gol, l’importante è vincerle tutte e continuare ad imparare. D’Aversa è un martello, devo sbagliare il meno possibile. Bruno Alves mi ha fatto da tutor. A 40 anni è il più in forma di tutti. Gli ho chiesto aiuto e gli sono grato“.

