Juventus, Kulusevski: “Le difficoltà mi stimolano, non ho rimpianti. Adesso testa al Milan”

Le dichiarazioni del centrocampista svedese della Juventus, Dejan Kulusevski.

Nonostante una stagione sicuramente non esaltante sotto l’aspetto dei risultati per la compagine bianconera allenata da Andrea Pirlo, il ventunenne centrocampista svedese, Dejan Kulusevski, fa il suo personale bilancio sul campionato di Serie A che volge alla sua conclusione. Appena quattro gol in 31 partite di campionato, con solo la metà delle gare giocate da titolare – 16 – le premesse (e le speranze) erano diverse, quando un anno fa era arrivato dal Parma per vestire la gloriosa maglia bianconera. Ma le difficoltà affrontate nel primo anno di Juventus non hanno spento le ambizioni del classe 2000. Di seguito le dichiarazioni del calciatore svedese, intervistano ai microfoni di Sky Sport, nella settimana che porta all’importantissima sfida in chiave Champions League che vedrà la la Vecchia Signora affrontare il Milan di Stefano Pioli, nel match in programma all’Allianz Stadium di Torino, in programma domenica sera alle 20.45.

LE DIFFICOLTA’ – “Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile,, ma è giusto così. Se fosse stato tutto rose e fiori, non sarebbe stato divertente…”.

MODULO – “Ho cambiato ruoli e modo di giocare, ma i concetti sono stati quasi sempre gli stessi: dialogare coi compagni, giocare vicino agli attaccati ed essere sempre nel vivo del gioco. Ho fatto meno assist e meno gol dell’anno prima, ma è normale. In alcune partite ho fatto meglio, in altre peggio. Più di questo però non avrei potuto fare. Non ho rimpianti”.

PIRLO – “Lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli”.