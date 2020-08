Juventus, Kulusevski: “Grato al Parma, ma ora voglio vincere la Champions League con i bianconeri”

Dejan Kulusevski è la rivelazione della Serie A 19/20.

Con dieci gol e nove assist nella sua prima vera e propria stagione in massima serie, il centrocampista svedese del Parma, in prestito dalla Juventus, ha fatto innamorare i tifosi ducali e attiranto su di sé anche le attenzioni della Vecchia Signora, che lo ha acquistato a titolo definitivo lo scorso gennaio.

“Sono molto soddisfatto della mia stagione e ringrazierò sempre il Parma, mister D’Aversa e i miei compagni– ha raccontato Kulusevski ai microfoni di Tuttosport -. Ero convinto di poter far bene con la maglia gialloblù, ma non mi sarei mai aspettato tutto ciò”.

Il primo ad aver realmente creduto nelle qualità di Kulusevski è stato proprio Roberto D’Aversa, che ha puntato senza riserva sul classe 2000 paragonandolo addirittura a Nedved per il mix di corsa e qualità: “Il paragone con Nedved mi lusinga, era davvero forte. Forse un po’ gli somiglio nella facilità di corsa abbinata alla tecnica. Ma io sono soltanto Dejan”.

Archiviato il capitolo Parma, il giovanissimo centrocampista si è già calato nella sua nuova realtà: “Da gennaio in poi ho visto tutte le partite della Juventus. Ho avuto sensazioni fantastiche e sono convinto che mi troverò bene. Potrò dare una mano ai miei compagni sia come esterno che come mezz’ala”, ha concluso Kulusevski.