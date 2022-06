Juventus-Koulibaly, la confessione del centrale agli amici: “Mai in bianconero”

Il centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, avrebbe svelato agli amici di non volere approdare in bianconero

Resta ancora tutto da definire il futuro di Kalidou Koulibaly, tra rinnovo e cessione. Stando a quanto riportato da Il Mattino il centrale, che ha ancora un anno di contratto con il Napoli, non approderà alla Juventus: club che già da tempo punta il senegalese, divenuto obiettivo numero uno per rafforzare la difesa. Nessun Higuain bis dunque per il calciatore azzurro, conscio della forte rivalità che intercorre tra il suo attuale club e la Juventus, e per questo deciso a non vestire la casacca bianconera. Una confessione fatta alla cerchia degli amici più stretti.