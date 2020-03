Juventus-Inter, Zeman: “I bianconeri non giocano un bel calcio, Sarri è come me. Coronavirus? Il campionato va finito”

Zdenek Zeman ha detto la sua in merito al gioco della Juventus e alla disputa della gare di Serie A a porte chiuse.

Il tecnico boemo, intervenuto a Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio 1, si è concentrato sul gioco dei bianconeri e sull’emergenza Coronavirus.

“Per me attualmente non gioca molto bene ma ha la migliore rosa di giocatori. Sarri, come me, vorrebbe che la squadra giocasse bene, ma ci sono tante individualità e non riescono a essere squadra. Allegri? Mi piace come gestore, oggi i migliori allenatori sono gestori della squadra. Non è la situazione migliore, ma il campionato va finito per forza, anche se ho ancora dei dubbi. Aspetto qualche altra botta… L’epidemia si sta allargando ogni giorno di più, aspetto che inizi a calare. Qualche richiesta mi è arrivata ma ho detto di no perchè non me la sentivo, non ho avuto assicurazioni sul mio lavoro. Io chiedo di farmi fare l’allenatore, oggi ci sono dirigenti che vogliono fare il tecnico e la formazione“.

