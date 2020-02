Juventus-Inter, Sarri: “Il big match a porte chiuse? Dovrebbe valere per tutta la Serie A”

La Juventus pensa già al big match di domenica.

Domani sera i bianconeri saranno impegnati nella sfida del Parc Olympique Lyonnais per affrontare il Lione, match valido per l’andata degli ottavi di Champions League: gli uomini di Maurizio Sarri avranno bisogno di ottenere un successo per ottenere un vantaggio in vista della gara di ritorno e sperare di strappare un pass per i quarti di finale.

Lione-Juventus, Sarri: “Coronavirus? I tifosi hanno il diritto di essere qui. CR7 apprezzato ovunque”

Subito dopo la partita di domani, la Juventus dovrà concentrarsi totalmente al big match di domenica sera, quando sul campo dell’Allianz Stadium ci sarà l’Inter di Antonio Conte: sarà un vero e proprio scontro diretto per la vittoria finale del campionato, visto che le due squadre si trovano nei primi tre posti della classifica insieme alla Lazio.

Lione-Juventus, Bonucci: “Chiellini è un leader, con lui cambia tutto. Nel 2016 ci sentivamo imbattibili”

Alla vigilia del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, parlando della prossima sfida contro i nerazzurri e affrontando la questione di giocare a porte chiuse per una questione di sanità legata alla diffusione del Coronavirus: “Voglio pensare alla partita di domani, anche perché della prossima non sappiamo se sarà a porte chiuse o se ci sarà il pubblico, l’unica cosa che mi viene in mente è che se devono essere porte chiuse devono esserlo per tutta la Serie A, anche perché se ci sono veramente dei motivi di salute pubblica sono nazionali. Non è pensabile che in una partita a Roma, a Bologna o a Palermo, non ci siano 2-300 persone fra gli spettatori che durante la settimana lavorino a Milano o in un’altra città, quindi se questo motivo di salute è così preponderante deve valere per tutta la serie A e stop“.