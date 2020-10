Juventus, infortunio Ramsey: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Tre giorni e sarà Crotone-Juventus.

La squadra di Andrea Pirlo è tornata in campo nella giornata di oggi per preparare la sfida in programma sabato sera allo Stadio “Ezio Scida” (fischio d’inizio alle ore 20.45). In attesa del rientro dei calciatori attualmente impegni con le rispettive Nazionali, la compagine piemontese ha continuato a lavorare al Training Center. Nel dettaglio, i bianconeri hanno svolto una seduta mattutina in palestra, mentre domani si alleneranno nel pomeriggio.

Ma non solo; per il tecnico bianconero è arrivata anche una buona notizia: gli esami cui è stato sottoposto oggi Aaron Ramsey – informa il club attraverso il proprio sito di riferimento – hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Dunque, nulla di preoccupante per il centrocampista classe 1990, che proverà a tornare a disposizione di Pirlo proprio in occasione della partita di sabato.

Ieri si era infortunato con il Galles in allenamento e salterà la sfida di Nations League in programma oggi contro la Bulgaria.