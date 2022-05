Juventus, il saluto di Dybala su Instagram: “7 anni di magia, con voi sono cresciuto”

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Il fantasista ex Palermo saluta i tifosi bianconera e la società...

Ultima stagione in maglia bianconera per Paulo Dybala dopo sette anni di permanenza. Dopo un tira e molla durato per mesi, il contratto del calciatore argentino non verrà rinnovato, così ha deciso la dirigenza della Juventus. In vista dell'ultima gara allo Stadium contro la Lazio, in cui dirà addio anche Giorgio Chiellini, il talento ex Palermo saluta i tifosi juventini attraverso un lungo e commovente post pubblicato su Instagram.