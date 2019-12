Juventus, il ricordo di Marchisio: “In bianconero si sono realizzati i miei sogni, diedi un consiglio ad Agnelli”

Il ritiro dal calcio giocato di Claudio Marchisio ha colpito tutti.

L’ex centrocampista della Juventus poco più di due mesi fa (3 ottobre 2019) ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e provare la carriera da dirigente. Con la maglia bianconera addosso ha vissuto anni straordinari che ha voluto ricordare nel corso di un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”.

“Il mio sogno da bambino era legato certo al calcio, ma molto anche alla Juve, alla squadra della mia città, agli idoli che ho avuto durante gli anni della scuola. Gli apprezzamenti avuti dall’estero durante la mia carriera sono stati molto belli e gratificanti. Dissi ad Agnelli: ‘Io non voglio essere uno di quei, pochi, giocatori che nella storia della Juve non hanno vinto niente. Credo che anche tu da presidente non voglia essere uno di questi’. In quel tempo si sono rafforzate le mie radici bianconere”.