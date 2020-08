Juventus, il messaggio di Pirlo: “Il razzismo deve essere debellato, serve una soluzione”

Andrea Pirlo condanna gli episodi di razzismo che negli ultimi anno si sono verificati sempre con più frequenza.

Calciomercato Juventus, Raiola: “Pogba al centro del progetto Manchester United. Su Malen…”

Il neo allenatore della Juventus, all’interno della campagna No Racism dell’UEFA, ha lanciato il seguente messaggio a difesa di coloro che sono stati presi di mira da cori beceri.

Calciomercato Serie A, Raiola: “Donnarumma e Ibra, Bernardeschi e De Ligt, tutto su Juventus e Milan”

“Possiamo fare di più contro il razzismo, può essere un traino per migliorare il sistema. Dobbiamo debellare questo problema, migliorandosi collettivamente e come persona. Non è possibile nel 2020 avere ancora questi problemi. Stiamo cavalcando l’onda degli ultimi fatti, può essere un motivo di slancio per fare sempre di più”.