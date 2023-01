Juventus, Iachini elogia Allegri: “Bravo nel fare a meno di Vlahovic. Suo futuro…”

"Nel fare a meno di lui, Allegri sta dimostrando di essere ancora più bravo. Perché un attaccante come Dusan non lo si regala a nessuno. È un goleador che offre molteplici soluzioni all'attacco bianconero, sta dimostrando di trovarsi bene con due attaccanti diversi come Milik e Kean. Quando ero alla Fiorentina era giovanissimo, ma già si intravedevano le innate potenzialità. Aveva una gran voglia di migliorare, infatti ero rimasto molto stupito dalla sua personalità. Ricordo che organizzavamo degli allenamenti specifici per aiutarlo ancor di più a crescere, lui è sempre stato molto volenteroso e non si è mai tirato indietro. Non si accontentava di fare un gol o di giocar bene, Dusan era sempre uno dei primi ad arrivare e uno degli ultimi ad andarsene. Il fatto di essere arrivato in corsa alla Juventus e di aver già fatto diversi gol importanti non è un qualcosa di scontato per un ragazzo così giovane. Lui si è ormai già ambientato, al contrario di molti calciatori che ci hanno messo molto tempo prima di far bene. Ha ancora grande margine di crescita e di miglioramento, se riesce a mantenere tutte le doti già presenti in lui oggi farà ancora parlare di sé. Se deve rimanere in Italia? Non mi permetto di fare delle valutazioni in questo senso, Dusan è già in una società importante e sarà la Juventus a prendere eventualmente una decisione. Se è arrivato lì a Torino, è perché lo ha voluto anche lui. Significa che voleva questa esperienza, poi immagino voglia ancora rimanere".