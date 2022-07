Juventus, i preparativi verso la Serie A 2022-23: bianconeri in ritiro dal 10 luglio

Iniziano i preparativi per la prossima stagione di Serie A, che prenderà via sabato 13 agosto, inizio anticipato a causa della sosta per i Mondiali in Qatar. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, conclusa con nessun trofeo in bacheca e l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, la Juventus scalda i motori in vista della nuova Serie A.