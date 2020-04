Juventus, gli aneddoti di Pirlo: “Giocai alcune partite solo con il sinistro, in ritiro avevo il poster di Peluso”

Andrea Pirlo burlone ricorda le vicissitudini di alcuni dei suoi compagni alla Juventus.

L’ex centrocampista anche di Milan e Nazionale, durante un’intervista rilasciata ai microfoni della redazione di JTV, ha chiacchierato amichevolmente con due ex compagni di squadra quali Andrea Barzagli e Alessandro Matri.

“Matri? Ha fatto smettere di giocare tutti, guardate cos’ha fatto. Spera che il mercato vada avanti di continuo per riprovare (ride ndr). Un voto al sinistro? Do un 6 al tiro, cambio gioco un 4.5. Mi è rimasto in testa troppo tempo quel cambio di gioco. Però quando tirava in porta. Il destro di Barzagli? Quando caricava al limite dell’area, poi cominciava a correre dell’indietro. Piedino? Aveva anche il tacco all’indietro. In ritiro? Avevo il poster di Peluso. Il mio gol più bello? Derby all’ultimo secondo. Ci sono state partite in cui ho giocato solo di sinistro. Quali? Una a Lecce, una col Novara, a Napoli. Avevo problemi al ginocchio destro e giocavo solo col sinistro”.