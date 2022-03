Juventus, Giaccherini: “Addio di Dybala? Ho la mia idea. Su Vlahovic vedrei bene…”

L'ex esterno d'attacco della Juventus Giaccherini si è espresso sulla separazione tra Dybala ed i bianconeri, parlando di Zaniolo e Raspadori

"Penso che il mancato rinnovo sia dovuto al nuovo progetto in mente, perché Vlahovic, che è uno dei migliori cinque attaccanti al mondo, fa reparto da solo. La sensazione è che il club voglia costruire una rosa giovane, di grande esperienza e con giocatori in grado di rispecchiare l'idea di gioco. Salah, ad esempio, mi sembra un po' irraggiungibile per via dei costi, al contrario di Zaniolo che è più accessibile. Io vedo molto bene un modulo che prevede Vlahovic e due esterni alti. Raspadori è più una seconda punta che un giocatore di fascia, per cui inserirei Chiesa a destra e Zaniolo o un altro con le sue caratteristiche a sinistra. Così avresti qualità, dribbling e grande senso del gol, più ovviamente un cannoniere come il serbo. Per me questo sarebbe un attacco davvero stratosferico".