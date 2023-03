Friburgo-Juventus, Allegri: “Importante passare il turno. Ripresa da migliorare”

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al seguito del successo esterno contro il Friburgo di Christian Streich . Di seguito, le parole dell'allenatore bianconero. ( Clicca qui per leggere il commento del match di Europa League )

"Era importante passare il turno, abbiamo fatto bene nel primo tempo ma bisogna migliorare quando siamo in vantaggio di un uomo, fare scelte migliori nella gestione del pallone. Abbiamo un po' abbassato l'attenzione e ci siamo creati un po' di difficoltà, a loro in 10 o 11 non cambiava niente".