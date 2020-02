Juventus, Festival di Sanremo a tinte bianconere: Georgina Rodriguez con Amadeus all’Ariston. E la sorpresa di CR7…

E’ tutto pronto per la partenza del 70esimo Festival di Sanremo.

Il Festival della canzone italiana, condotto da Amadeus, andrà in scena questa sera in diretta su Rai 1. Un Festival che vedrà dieci figure femminili alternarsi sul palco nel corso delle cinque puntate. In particolare, nella prima serata, a salire sul palco saranno la bella conduttrice siciliana Diletta Leotta, noto volto di Dazn, scelta da Amadeus come co-conduttrice, e Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne.

Ma non solo; in occasione della terza serata, in programma giovedì 6 febbraio, sul palco del Teatro Ariston è attesa anche la modella e influencer Georgina Rodriguez, compagna da tre anni di Cristiano Ronaldo, con il quale ha avuto una figlia nel 2017. Ed è proprio l’asso portoghese della Juventus uno degli ospiti attesi di Sanremo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, giovedì sera il numero 7 bianconero dovrebbe essere presente in sala per sostenere la compagna.