Juventus-Ferencvaros, Pirlo: “Continuità e intensità per chiudere discorso qualificazioni. Dybala? E’ pronto”

Parola ad Andrea Pirlo.

Domani sera alle 21:00, la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà il Ferencvaros nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. Un impegno che potrebbe già regalare ai bianconeri la possibilità di mettere al sicuro la qualificazione con una vittoria. Lo sa bene Andrea Pirlo che, intervenuto alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento vissuto dalla sua squadra.

“Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, mi darebbe molto fastidio se non ci fosse la stessa intensità. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la Juventus. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, giornata dopo giornata cerchiamo di migliorarci. Loro sono una buona squadra, all’andata ci hanno messo in difficoltà e vengono da un buon periodo. Dovremo fare attenzione e cercare di portare a casa i tre punti per indirizzare la qualificazione. Chiudere discorso qualificazioni domani? Sarebbe importante perché giocheremmo diversamente le partite successive contro Dinamo Kiev e Barcellona e potremmo focalizzarci maggiormente sul campionato”.

Pirlo si è poi soffermato sui singoli: “Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro terzino. Vedremo il resto, Kulusevski ha giocato tante partite mentre Chiesa non penso sia ancora pronto per il primo minuto. Dybala sta meglio, è pronto. Si è allenato con continuità durante la sosta a parte i primi giorni sotto antibiotici. Si è mosso meglio, ha ritrovato forza nelle gambe e vedremo se schierarlo dall’inizio. Bernardeschi ha fatto una grande partita sia col Cagliari che in Nazionale. Adesso sta bene mentalmente che era la cosa più importante ed è possibile che domani abbia un’altra occasione da titolare”.