Juventus, Elkann: “Ferrero sarà presidente. Allegri? Grande allenatore d’esperienza”

John Elkann , attuale amministratore delegato di Exor ed ormai ex membro del CDA della Juventus , ha parlato durante l’evento annuale Investor and Analyst Call soffermandosi inevitabilmente sul "terremoto" in casa bianconera:

"Non sono necessari nuovi aumenti di capitale. Ci troviamo in una situazione in cui c’è una chiara direzione davanti, come abbiamo annunciato ieri. Sarà nominato il nuovo consiglio di amministrazione a gennaio e il presidente sarà Gianluca Ferrero, che saprà affrontare le varie questioni. La società avrà un Direttore Generale molto capace nelle aree in cui la Juventus è presente. Abbiamo un grande allenatore di esperienza come Massimiliano Allegri. Il calcio è un settore di grande valore e pensiamo che con gli ingredienti che ha la Juventus abbia la capacità di diventare una società di valore ancora maggiore rispetto a quello che ha oggi".