Juventus, è già in atto la programmazione futura: tre i nomi da cui ripartire. La situazione

Tutto lo sport è fermo e così questo diventa il momento opportuno per la programmazione futura.

Lo ha ben capito anche la Juventus, la quale ha approfittato della situazione per tirare le somme della stagione, sebbene non ancora portata a termine, e pensare a quelle venture. Gli alti e bassi vissuti in questa parte di campionato sono serviti molto per chiarire chi sarà di certo inamovibile nell’undici titolare, a cui, ovviamente, vanno aggiunti nuove promesse e vecchi senatori. L’obiettivo è riuscire ad ottenere un mix perfetto composto da giuste dosi di esperienza e leggerezza. La prima è venuta meno quando il capitano, Giorgio Chiellini, ha subito la rottura del legamento crociato proprio ad inizio stagione, il 30 agosto scorso, e rientrando solamente a disposizione del gruppo nel mese di febbraio. La seconda è mancata a sprazzi nel corso di tutta la stagione, in quei momenti di blocco in cui la squadra si è trovata relegata a schemi e non più ad individualità come nel caso di Federico Bernardeschi, talentuosa ala destra finita ai margini del progetto juventino.

Dunque, in casa bianconera si è sicuri da dove ripartire: per la difesa non si ascolteranno offerte per Matthijs de Ligt, ventenne che ha avuto non poche difficoltà di adattamento al campionato italiano e su cui la Juventus punta molto, così come vale anche per Merih Demiral – al momento fuori per rottura del legamento crociato -, compagno di reparto dell’olandese arrivato in prestito dal Sassuolo su cui pende un riscatto di circa diciotto milioni di euro che i bianconeri eserciteranno a fine stagione. Entrambi sono considerati gli eredi della coppia Bonucci–Chiellini: il primo non vuole più andar via da Torino come fece nel 2017 facendo rotta a Milano e il secondo rinnoverà ancora di un anno il suo attuale contratto.

A guidare il centrocampo, invece, sarà certamente Rodrigo Bentancur, ventiduenne che nel corso di questa stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per portare sulle sue spalle il peso di una casacca come quella juventina. Cosa che ha sorpresa anche Maurizio Sarri motivo per il quale l’argentino sarà incedibile. Si conferma anche Miralem Pjanić.

Infine, l’attacco non potrà prescindere da Cristiano Ronaldo, il quale non ha nessuna intenzione di disertare il contratto quadriennale firmato con Andrea Agnelli nell’estate del 2018. Chi probabilmente potrà lasciare i suoi compagni sarà Gonzalo Higuain, finora non alle altezze delle sue aspettative.

Ipotesi e congetture che dovranno trovare riscontro nelle intenzioni dei singoli calciatori e nelle concatenazioni societarie durante il corso del calciomercato estivo.