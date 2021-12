Juventus-Dybala pronto il rinnovo per l’ex Palermo: a febbraio il Cda

I tempi si allungano, ma il rinnovo non è in discussione: l'argentino firmerà il suo nuovo contratto a febbraio

Importanti novità in casa Juventus per il rinnovo di Paulo Dybala per cui, dopo mesi di tira e molla, sembra vicina la parola fine. L'argentino, che tornerà domani a Torino da Buenos Aires, firmerà a breve il suo nuovo contratto.

In virtù della situazione legata alle indagini sulle plusvalenze, i dirigenti - nell'ultimo incontro - hanno spiegato all'entourage che fino al Cda di febbraio, non si potranno prendere decisioni sui rinnovi. Per il nuovo contratto di Dybala, però, non dovrebbero sorgere ulteriori intoppi: l'ex Palermo, dopo mesi di tira e molla, è pronto ad apporre la sua firma sul tanto atteso rinnovo.