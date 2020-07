Juventus, Dybala non sta nella pelle: “Vogliamo il decimo scudetto. Lione? Rispondo così”

Paulo Dybala non si accontenta: l’argentino punta al decimo titolo e si proietta alla sfida di Champions contro il Lione.

Da qualche giorno la Juventus ha conquistato il nono scudetto di fila grazie anche alle prestazioni di livello offerte nell’arco della stagione dall’ex Palermo. La Joya, nel corso di un’intervista concessa al “The Guardian”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il trionfo in Serie A.

“Ci piace vincere, è questa voglia che ci guida. Avere i migliori al mondo aiuta. Il calcio è un arma potente, tanti ascoltano più i calciatori che presidenti e primi ministri… Noi siamo assolutamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto: vincere nove scudetti di fila è incredibile. Ogni vittoria è speciale e stiamo già pensando al decimo. Prima però dobbiamo concentrarci sulla Champions League. Lione? È stata una stagione molto lunga, la prima partita contro il Lione è stata cinque mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa c’è ancora in gioco. Sarà strano giocare in Champions League senza tifosi e pensare che poi si giocherà in gara secca, ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora, è tutto ciò che conta”.