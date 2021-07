Juventus, Dybala incontra Del Piero: “E’ sempre un piacere rivederti, capitano”

Il post pubblicato su Instagram da Paulo Dybala: il numero 10 della Juventus incontra Alessandro Del Piero

Intanto, il classe 1993 prosegue il lavoro alla Continassa agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Sì, perché nonostante la corte del Barcellona ed il contratto in scadenza nel 2022, la Joya non lascerà Torino. D'altra parte, la volontà di Allegri resta quella di puntare ancora una volta su Dybala. E il rinnovo? Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, intorno alla metà della prossima settimana arriverà in Italia l'agente del calciatore, Jorge Antun. E con ogni probabilità verrà fissato un incontro con il responsabile dell’area sportiva della Juventus Federico Cherubini. Seguiranno aggiornamenti...