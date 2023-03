Juventus, Dybala e l’inchiesta Prisma: “Mi devono 3 milioni, voglio i miei soldi”

""Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli stipendi, sapevamo che se avevo ancora un contratto gli stipendi arretrati li pagavano in aumento su quelli successivi, se invece andavo via mi dovevano pagare subito. So che ad aprile 2023 la Juventus ha l’ultima opportunità per pagare quei 3 milioni circa. In caso contrario il mio avvocato farà delle richieste per iscritto, anche se io spero di non arrivare a tanto. Rivoglio i miei soldi ma senza fare nessuna causa, evitando problemi per me e la Juventus". Il legale della Joya avrebbe anche avanzato alla Juventus una richiesta di risarcimento via mail. La cartaDybala, scrittura privata con cui la Juventus s’impegnava a saldare le mensilità arretrate alla scadenza del contratto,, è firmata da società piemontese e calciatore ma non depositata in Lega. Ragion per cui, Dybala rischia di essere sanzionato con una squalifica dalla Procura Federale.